El rincón de Rufo

Así no, Gignac... No hay duda que eres el mejor jugador de la Liga Mx, pero amenazar que te vas por agredir a un periodista, ¿sabes que eso está penado en este país? Para vestir la camiseta de Tigres es necesario ser un caballero y esa playera se respeta, debes aprender a ser grande en la victoria y en la derrota... Lo siento, yo también te buscaría para entrevistarte, pero México ya no es tierra de conquista ni nos vamos a arrodillar pidiéndote que te quedes.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo