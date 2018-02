El rincón de Rufo

Y ahora resulta que la Federación desea que el futbol no cuente con inversión de los gobiernos de los estados ¿Cómo, estaba permitido? Que tiempos aquellos en que el Atlante fue propiedad del IMSS o del gobierno del Distrito Federal y llegó a la final brillando con Cabinho, el Ratón Ayala, Lato y La Volpe, entre otros. Entonces no es retirar la inversión de alguna dependencia pública, lo importante es cómo se invierta. México no sería el único lugar del mundo en el que ocurriera.

