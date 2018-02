El rincón de Rufo

Hace años Doña Fede protegió a los grandes en temas de descenso. Con el porcentaje un equipo importante no perdería la categoría por un mal torneo, y funcionó, pues varios se salvaron. Ahora pretenden que no exista ascenso ni descenso. ¿Cuál es el fin? El Ascenso Mx será como jugar un torneo en el barrio y no habrá opción de llegar al máximo circuito a menos que compren una franquicia. Que Doña Fede explique sus grandes ideas en un español que entendamos todos.

