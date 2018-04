El rincón de Rufo

¡Todo listo para la final de ascenso!! Mmm, bueno sí es, pero no lo es. Así se llama, pero es de a mentis, ninguno asciende. ¿En todo caso no debería ascender deportivamente el equipo que llegó más lejos con certificación para jugar en Primera? Hasta el torneo anterior se jugaba para definir al equipo que subiría, ¿y ahora? Ya me perdí y dudo que alguien en casa de Doña Fede entienda algo. Ahora resulta que si logran su colecta los Lobos pueden quedarse... Neta, ni ellos se entienden.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo