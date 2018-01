El rincón de Rufo

Dolorosa noticia y prácticamente una ausencia anunciada, aunque hasta ayer se confirmó que la FIFA no autorizará la inclusión de Rafael Márquez en la selección mientras sea investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos... No estamos aquí para decir si Rafa es culpable o no; sin embargo, si el deseo de la afición es ver al capitán del Tricolor jugando su quinto Mundial, igualando al querido Antonio Carbajal, no se dará. Ahorita no me hablen, neta eso y una patada en la entrepierna me hace llorar.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo