El rincón de Rufo

En la Federación siguen jugándole a las adivinanzas con el tema del ascenso y descenso, primero que sí luego que no, luego que para que nadie vuelva a rajar se pone cláusula de confidencialidad a lo que se hable en las reuniones. Me los imagino jurando que no dirán nada, y que sí va a desaparecer el porcentaje... La pregunta no es ¿por qué no dicen nada? La gran incógnita es ¿sabrán lo que van a hacer? Este es un nuevo misterio que difícilmente se resolverá.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo