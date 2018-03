El rincón de Rufo

Se viene la Fecha FIFA y previo a la Copa del Mundo con juegos donde muchas figuras no arriesgan la pierna ante el peligro de una lesión y perderse la cita en Rusia, contrastando con aquellos que reciben la oportunidad y van a todas como si fuera el último balón que disputan. Los estrategas experimentan con sus sistemas y ubican a sus jugadores en distintas posiciones. Triste será ver a Italia sabiendo que no irá al Mundial. Créanlo o no, extrañaremos el fut mexicano.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo