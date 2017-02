Tal cual lo adelantamos, un partido sin razón, con pésima promoción, llamado “Duelo de Gigantes”, resultó de bostezo. La gente no asistió, muestra de que al aficionado no se le engaña; la buena noticia es que como tradición Chivas Tv se cayó y no hubo internautas que sufrieran el juego. La mala es que la plataforma de los rojiblancos se metió en broncas hasta con fans boquenses en Buenos Aires, que contrataron el servicio... ¡Eso es internacionalizarse!

