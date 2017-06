CR7 y Messi se disputan quién es el mejor jugador del mundo. Desde luego hay que calificarlos por sus números y logros, en fin, la polémica seguirá. Sin embargo, lo que a mí me queda claro es que ambas luminarias a quien más le hacen goles es a Hacienda, pero el problema es que ahí no se juega y no vale apelar los castigos como con la FIFA. Así que niños, a pagar la sanción, y no son suspensiones de partidos.

