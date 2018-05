El rincón de Rufo

Aparece el primer filtro de cara a la Copa del Mundo. Como siempre no faltan las polémicas por los que no están o los que sobran; Pizarro encabeza a los ausentes. ¿Y quién está en la lista de los que solo van a pasear? Bueno eso se viene en los próximos días, por ahora Chivas alza la voz porque el DT nacional no consideró a ningún rojiblanco... Estos jugadores tienen calidad para llegar más allá del quinto partido, todo depende de cómo cocine el cocinero.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo