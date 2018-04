El rincón de Rufo

Chivas con lo que tuvo y como pudo hizo su tarea perfecto y demostró que se está por encima de los clubes de Concacaf, aunque claro, le falta el paso importante. Lo preocupante es que el América con todo lo que tuvo, no pudo, por más que intento no le fue posible, lo cual demuestra que al menos un club de Concacaf está por encima de un mexicano y eso sí es denigrante en este gran fracaso americanista.. No quiero creer que les dio frío verse con Chivas en la final.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo