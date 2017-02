Se viene el Clásico Nacional y no faltan las apuestas con los amigos... En las casas de juego se puede apostar no solo al ganador, por ejemplo qué jugador meterá el primer gol, qué equipo ganará cada tiempo. Bien, pues me contó un amigo que es probable que para esta edición se abra una nueva modalidad: ¿en qué minuto se caerá la señal de Chivas Tv… Bueno, eso me dijeron.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo