El rincón de Rufo

Veo a muchos rasgándose las vestiduras por la forma en que Christian Jiménez sale de Cruz Azul. No dudo de su calidad como futbolista, de su nivel como ser humano. Pero ¿cuántos años más debía tenerlo Cruz Azul cuando las piernas ya no le dan? Dicen que debieron rendirle un homenaje y sí, más que merecido, pero él se aferra a jugar. Nadie le faltó al respeto al Chaco, él no respeta su imagen, es necesario saber que es mejor dar las gracias, a que te las den.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo