No voy a menospreciar la hazaña del Barcelona, tampoco olvido la regada del PSG, pues perder una ventaja así es un ridículo internacional y no, no lo voy a comparar con el club mexicano que están esperando. PEEEEEERO que desgracia de arbitraje. Miren que marcar un penal porque el defensa golpea con su cabeza el pie del jugador culé y en el otro supongo que marcó arrimón de mueble. Así el arbitraje a nivel Champions.

