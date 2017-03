El rincón de Rufo

Y sí, se reanuda el fut en la Liga. Los árbitros guardaron las armas y toman el silbato para volver a la cancha... Qué bueno que de parte de la FMF se aseguró no habría revanchas, y la neta, Doña Fede la tuvo muy fácil: de los cabecillas, Delgadillo y García, no pueden ser considerados por cuestiones físicas, y Camargo, que ya estaba listo, casualmente no fue incluido. Sin ser malpensados, quizá luego del estrés por organizar a sus compañeros, le den vacaciones.

blog: laaficion.com/rinconderufo

twitter@rinconderufo