El rincón de Rufo

El torneo anterior Almeyda dijo que no revelaría los errores cometidos que llevaron a Chivas al fracaso. Para este certamen revela que la dirigencia no le trajo los refuerzos que pidió, ahora solicita un director deportivo, puesto que tiene él aun siendo el DT. Esta declaración me suena a un grito de auxilio ante la crisis que viven los rojiblancos y que no se le ve fin... Y antes de cerrar, ¡ganó Cruz Azul! Ya sé que fue contra el Puebla en la Copa y que nadie vio.

