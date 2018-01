El rincón de Rufo

¿Final feliz de Alanís con Chivas? El jugador que no aceptaba las condiciones del chiverío de repente aceptó, aunque al término de este torneo concluya su contrato el club se llevará un porcentaje de la transacción en caso de que firme con otro equipo. Por su voluntad el futbolista “donará” una parte de su transferencia a la escuadra tapatía. Felicidades a la nueva Asociación de Futbolistas, no aparecen cuando deben actuar, pues tampoco salieron para apoyar a la artillera del Atlas. No, bueno.

