Elías al quite

León, Gto

La ausencia de Luis Montes para el duelo ante Tigres es un asunto que ocupa durante la presente semana al técnico de la Fiera, Gustavo Díaz.

Una de las primeras opciones que ha rondado la mente del entrenador esmeralda fue ubicar en esa posición a Landon Donovan, que apenas suma cuatro partidos en la Liga Mx. El estadounidense se probó el fin de semana pasado durante el partido amistoso ante San José Earthquakes, incluso anotó el gol de la victoria.

Sin embargo, existe otra posibilidad en la cabeza de Díaz, y esa es ubicar en esa posición, detrás del delantero, al volante Elías Hernández.

Por extraño que parezca, no sería la primera ocasión en la que el mediocampista ocupe esa posición, aunque la realidad es que lo ha hecho en contadas ocasiones en su carrera. Al menos con el León, la única ocasión que lo hizo fue hace seis meses justamente ante Tigres, en el duelo de ida de los cuartos de final.

“Claro, en su momento ya lo he hecho, de hecho contra Tigres he jugado en esa posición y no he tenido mayor problema, pero ya será decisión del entrenador buscar lo mejor para el equipo lo que más le convenga y la mejor forma de hacerle daño a Tigres”, expuso Elías Hernández.

En aquella ocasión, en lugar de Montes entró a la alineación Iván Piris y fue ubicado en la lateral por derecha, Fernando Navarro se movió al centro del campo al lado de Alexander Mejía e Iván Rodríguez se movió a un costado.

Sin embargo, esta modificación solo duró 45 minutos, ya que en el descanso Piris salió del terreno de juego en lugar de Álvaro Ramos, que se colocó detrás de Mauro Boselli.

La buena noticia para los Esmeraldas es que precisamente el delantero argentino regresará el fin de semana ante Tigres, después de casi 20 días lesionado.

“Mauro es el referente adelante y sabemos la capacidad que tiene para hacer goles, pero también viene Claudio (González) haciéndolo muy bien en dado caso de que Mauro no pueda iniciar o no estuviera”.

Las dos opciones están latentes, aunque será hasta el sábado cuando se conozca la decisión del técnico Gustavo Díaz.

Sueño intacto

A pesar de no ser convocado para los partidos de la Fecha FIFA por el entrenador nacional Juan Carlos Osorio, Elías Hernández mantiene su ilusión de meterse a la lista final para la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Claro, creo que por soñar y por tener esa ilusión, eso nadie me lo quita y la voy a seguir teniendo hasta el final”, enfatizó el mediocampista.

Para el michoacano el sueño se mantendrá hasta que se dé la lista definitiva para el Mundial, por lo que mientras tanto, no hay que bajar los brazos. “En lo personal sigo trabajando sigo haciendo las cosas lo mejor posible, sabemos que la lista final es la que manda y mientras hay que seguir luchando”, puntualizó.