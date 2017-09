Las lágrimas de Zidane al ver un video de su padre

Ciudad de México

El entrenador del Real Madrid, durante una entrevista para el medio francés 'Telefoot', no pudo contener sus emociones y rompió en llanto al mirar un video de su padre Smaïl hablando sobre él como jugador.

Entre lágrimas el ex–futbolista de la selección francesa decía: "Mi padre es mi ejemplo. Mi padre y mi madre siempre han sido nuestros guías. Y cuando uno se convierte en padre y tiene una vida profesional y una vida emocional buena creo que han hecho su trabajo bien. Yo trato de aplicar a mis hijos lo que mis padres hicieron".

El Zidane más sincero, más humano. Se emociona él y nos emocionados todos. pic.twitter.com/TWS36C7Ovu — Eterno Campeón (@EternoCampeon_) 4 de septiembre de 2017

Por ello durante la entrevista, 'Zizou' no sólo se centró en su padre, sino que argumentó que trata de transmitir las enseñanzas a sus hijos.

"Las ruletas no son lo más importante, el resto es más importante. Transmitir algo para que puedan vivir bien, porque la vida no es fácil y hay que trabajar. Es lo que intento inculcar a mis hijos, lo que me transmitieron mis padres".

Además, el jugador observó momentos claves de su vida como jugador, entre ellos el célebre cabezazo al italiano Marco Materazzi durante la final del mundial en Alemania 2006 lo que provocó su expulsión y el final de su carrera como jugador "No estoy orgulloso de ese gesto. He pedido disculpas a todos los jóvenes, los entrenadores, que hacen que el fútbol sea otra cosa, pero forma parte de mi carrera y de mi vida y hay que aceptarlo", remarcó Zidane.