Boxeador gay propina paliza a homófobico que lo insultaba

El boxeador Yusaf Mack le propinó una golpiza a un hombre que lo insultaba en redes sociales por su homosexualidad, revelada públicamente en 2015.

El pugilista estadunidense se encontró con su 'hater', identificado como Héctor Chavarría, y, al reconocerlo, se avalanzó sobre él para soltarle unos violentos puñetazos. Dichas acciones fueron documentadas por los testigos y publicadas en redes, lo que puso en evidencia al deportista.

Pese a esto, el agredido aseguró no estar arrepentido por sus acciones y señaló que prefiere salir en un video como agresor a salir en uno donde tenga relaciones con alguien de su mismo sexo, esto en referencia a las películas porno gay en las que llegó a participar Mack en el pasado.

Sobre estas declaraciones, el boxeador expresó que no se arrepiente de haber golpeado a Chavarría.

Boxer #yusaf Mack beats up man in Philadelphia barbershops after making homophobic remarks pic.twitter.com/aWVWpGkyt7