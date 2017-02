Yuri ‘demandará’ a Gaga por copiarle vestuario en Super Bowl

Lady Gaga sorprendió con varios atuendos en su presentación del medio tiempo en el Super Bowl 2017, aunque no contaba con que uno de sus modelos tendría demasiada similitud con los que la cantante veracruzana, Yuri, ha mostrado con anterioridad.

Varios usuarios notaron esta curiosa coincidencia y no dudaron en hacérselo saber la intérprete mexicana, que tomó el asunto con humor y advirtió, a manera de broma, que demandará a la estadunidense.

"Mis abogados ya están tratando el tema. Siempre hay una copiona", escribió Yuri en Twitter.

Además, aprovechó el momento para presumir un exótico vestuario al tiempo en que advirtió que Lady Gaga no se lo alcanzó a copiar "porque no le alcanza".



... y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!... #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I