Yuawi López adelanta canción del Mundial Rusia 2018

Ciudad de México

Yuawi López, el niño que se ha vuelto viral en redes sociales por la canción que interpreta para el partido Movimiento Ciudadano aseguró que prepara una canción para la Copa de Rusia 2018. El infante de identidad huichol fue entrevistado en el espacio noticioso de Azucena Uresti y ahí interpretó una estrofa de la canción que tiene preparada para la justa mundialista.

“Ahorita solo tengo un pedacito que dice soy mexicano, soy”, interpretó el menor de 7 años. Acompañado de su papá, Yuawi reveló que aunque no le gustan las redes sociales está al tanto de todos los memes que se han hecho por su canción de Movimiento naranja, además de que no le agradó que se “le matara” de forma virtual.

Temas como Waka waka de Shakira o We are one de Pitbull y Jennifer López han sido los seleccionados para las últimas dos Copas Mundiales; hasta el momento, todo indica que será Maluma quien componga la canción de esta justa, con una posible colaboración con Bad Bunny.