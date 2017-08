Xavi Hernández gana sorteo en Qatar

Xavi Hernández fue uno de los ganadores del sorteo Al Danna, organizado por el Doha Park, uno de los bancos más grandes de Qatar.

El ex centrocampista del Barcelona fue acreedor de un millón de Riyales, un estimado de 275 mil dólares, tras participar en la rifa que el banco organizó para sus clientes.

Former Barcelona footballer Xavi announced as Al Dana millionaire winner for June 2017 https://t.co/ogRINhzOXI#DohaBankpic.twitter.com/4F2VKVSuq4