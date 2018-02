Ciudad de México

El actor estadunidense Will Smith no dejó de lado su fanatismo por los Eagles de Philadelphia, quien tras ver a su equipo ganar el Super Bowl LII a los Patriots de New England festejó el campeonato.

El 'príncipe del rap' subió un video en su cuenta de Instagram donde se graba con su celular y se le aprecia bailando la famosa canción Rocky Theme.

PHILLY HAS LEFT THE BUILDING!! Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el Feb 4, 2018 at 7:44 PST

Will Smith es conocido por ser un fiel seguidor de los Eagles y previo al partido contra Patriots mostró su apoyo al equipo de sus amores.