Clavadista inglés y su esposo ya esperan su primer hijo

CIUDAD DE MÉXICO

La historia de amor entre el clavadista inglés Tom Daley y su esposo Dustin Lance Black, fue sellada en este día de San Valentín con el anuncio de que ambos esperan a su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, el medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016, compartió una imagen con el cineasta, con quien contrajo matrimonio en mayo del año pasado, en la cual aparecen sosteniendo una ecografía de su futuro bebé.

"Feliz día de San Valentín", reza el texto que acompaña la instantánea, donde no dieron detalles de la fecha de nacimiento del bebé ni el proceso en cómo lo tuvieron.

HAPPY VALENTINES DAY! ❤️👨‍👨‍👦❤️

Poco después de su boda, el saltador advertía en una entrevista al diario The Sun, que entre sus planes se encontraba formar una familia.

"Siempre he sido una persona familiar, así que siempre he querido hijos y sé que Lance también. No sé cuantos (queremos tener), un ejército de niños, todo un equipo de clavados.