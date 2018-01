Niño llama "Dios" a Thierry Henry

Thierry Henry es uno de los futbolistas que dejó legado en el Arsenal, tanto que un pequeño aficionado de Los Artilleros cuando ve al futbolista francés en un póster dice que "es Dios".

Frente al póster de Thierry Henry le preguntan al niño "¿quién es él?", y este responde "es Dios". Posteriormente le dicen "¿qué está usando?" y este menciona: "una playera del Arsenal".

El video que circula por redes sociales, muestra al pequeño aficionado frente al póster de Thierry Henry al que finalmente le dice: "hola Dios".

This Arsenal fan starting his kid young with a Thierry Henry history lesson... pic.twitter.com/5sxmN2JiMC