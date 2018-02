Steve Kerr crítica seguridad en EU tras tiroteo en escuela

El día de hoy se registró un tiroteo dentro de una escuela secundaria en Florida que dejó hasta el momento 17 muertos.

Cuando inició el tiroteo, la escuela estaba por culminar sus actividades en cual asisten 3 mil 200 alumnos.

Tras este incidente Steve Kerr lamentó lo sucedido y cuestionó: "¿Con que autoridad moral y gubernamental un gobierno que no puede proteger a sus niños, propone levantar un muro para proteger a sus ciudadanos? ".

El presidente Donald Trump, lamentó el suceso y escribió en su cuenta de Twitter "Ningún niño ni profesor ni nadie más debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense".

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.