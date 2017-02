Mujer hace limbo debajo de una camioneta

Shemika Charles es de esas personas que pueden presumir su nombre en el libro de los Récords Guinness, su especialidad: el reto del limbo.

Su arduo entrenamiento le ha permito superar retos casi imposibles de creer, tales como bancas de baja estatura y su última hazaña, una camioneta.

El video que se ha popularizado en redes impresiona por la elasticidad con la que esta mujer de 23 años pasa debajo del vehículo, añadiendo la presión de una charola con unos vasos con agua que debe mantener intactos.



HOW SWAY?! 👀 @The_LimboQueen went underneath an SUV while holding drinks like it's just another Wednesday! pic.twitter.com/FgAnOa0QfQ