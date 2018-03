Sergio Ramos se convierte en padre por tercera ocasión

Sergio Ramos se incorporó más tarde a la concentración de la selección española en La Ciudad del Futbol, por el nacimiento de su tercer hijo, Alejandro Ramos Rubio, que no impidió que se ejercitase en la sesión vespertina con el resto de sus compañeros.

"Con enorme emoción y alegría os presentamos a Alejandro Ramos Rubio. Ha nacido el domingo de Ramos a las 18:24 horas y ha pesado 3,1 kilogramos", escribió el capitán de la selección española y el Real Madrid junto a una foto con su mujer Pilar Rubio y su tercer hijo.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS