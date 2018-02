Roban pierna ortopédica a nadadora paralímpica

A la nadadora paralímpica Rosie Bancroft, le robaron su automóvil donde estaba dentro su pierna ortopédica con la que entrena; tuvo que recurrir a las redes sociales para recuperarla.

De acuerdo con los reportes de la BBC, la deportista nació sin la pierna derecha por lo que tiene que usar una prótesis para caminar y practicar deportes.

De acuerdo a su cuenta de Twitter, la británica aseguró que el auto es adaptado por lo que el acelerador está invertido: "Esperamos que no lleguen muy lejos manejándolo".

El robo sucedió mientras Bancroft dormía y no se dio cuenta: "Si alguien ve este automóvil, por favor, háganos saber. Puede ser abandonado en alguna carretera" aseguró en la red social.



Please RT!! My car with my running prosthetic leg in has been stolen. Anyone in Manchester City centre sees it pls let us know @MENnewsdeskpic.twitter.com/eHfNyAGRPq