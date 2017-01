Los Reyes Magos 'visitaron' al mundo del deporte

Ciudad de México

Mientras millones de niños en México recibieron con emoción sus regalos del Día de Reyes, algunas estrellas del deporte también fueron 'visitadas' por estos famosos personajes, checa aquí algunos de los detalles que recibieron.

'CHICHARITO' HERNÁNDEZ

Al delantero y, más tarde que temprano, futuro goleador histórico de la selección mexicana, no se le dieron muy bien los goles en el cierre de año... Ahhhh, pero que tal las saliditas y fotos por aquí y por allá con su media naranja Lucía Villalón.

A Javier Hernández se le puede acusar de todo menos de no ser cariñoso con la periodista española, a la que consiente en todo momento. Por ello, los Reyes dejaron en su arbolito un mandil, para que siga al pie del cañón cada que su ¿prometida? así lo requiera.

AÍDA ROMÁN

¿Y qué otra cosa podría recibir la arquera más hermosa, perfecta, intachable y dadivosa de México? La respuesta es simple: un espejo.

Ahora nuestra Aída podrá despertar todos los días y verse para recordar que su perfección es tanta que como bien dijo hace unos meses en tierras brasileñas: "no le debe nada a nadie".

FEMEXFUT

Nos quedó claro que las cuentas no son precisamente lo que mejor se la da a la Federación Mexicana de Futbol. ¡No, señor! Lo de ellos es eso de la calendarización. No por nada nos regalaron una Final navideña. ¿O no?

En fin, y como diría el buen 'Rufo', a 'Doña Fede' le llevaron los Reyes un práctico y colorido ábaco, con eso de que luego se les pasa ponerse al corriente con sus impuestos, ahora sí podrán saber cuánto deben pagar y en qué momento hacerlo. Detallazo.

CRUZ AZUL

Ahhh que Máquina. Seguramente su cartita de Reyes no decía otra cosa que "¡quiero el título de liga, quiero el título de liga!", pero como eso seguramente los piden todos los equipos del futbol mexicano, pues estuvo difícil que se lo trajeran, además que el torneo apenas comienza hoy.

Lo que si llevaron los Reyes hasta La Noria fueron todo tipo de amuletos, patas de conejo, trébol de cuatro hojas, etcétera... Un amplio surtido de talismanes con el que no sólo esperan romper tantos años de malaria, sino que también les ayude a recuperar la confianza de su afición, ganar en su estadio, durar un torneo completo con el mismo técnico, no tener tantas lesiones, en fin, para blindarse de todo.

RICARDO LA VOLPE

El bigotón más querido y odiado del futbol mexicano dejó sus tradiciones de lado. ¿Dónde quedó su extravagante corbata de dragones que tanto éxito le dio en el lejano 2006? Tal vez La Volpe pensó que semejante prenda no era necesaria ya como entrenador del poderoso Club América.

Pero ¡pum! Las Águilas fueron eliminadas de la Copa MX, bajadas de la nube en el Mundial de Clubes por el Real Madrid y vencidas en la Final de la Liga Mx, nada menos que en el mismísimo año de su Centenario.

Por ello Melchor, Gaspar y Baltasar decidieron darle a Ricardo su vieja corbata de la buena suerte, esa que esperemos (no) volver a ver en el banquillo para observar cómo el América gana cualquier torneo que se le ponga enfrente.