El deporte y los retos virales en redes sociales

El 2016 se caracterizó por realizar retos virales del internet a lo largo del todo el año y e incluso el mundo deportivo se unió a ellos. Diversos equipos y jugadores reconocidos a nivel mundial se subieron al tren de los retos como el ‘Mannequin Challenge’, ´Dab-Dance’, Running Man Challenge’ o el ’22 Push-up Challenge’.

La mayoría de los videos se hicieron virales a pocos minutos de su publicación en las distintas redes sociales pero ¿cómo fueron surgiendo estos nuevos retos virales? a continuación te los mencionamos.

¿Qué es el Mannequin Challenge?

Es un reto que consiste en grabar un vídeo en donde todos sus protagonistas deben permanecer inmóviles, con la posición más simpática que puedan tener, de ahí del nombre, con la canción siempre acompañada canción de Black Beatles de Rae Sremmurd y Gucci Mane.

El mundo deportivo no podía dejar pasar, el reto del maniquí, un sinfín de equipos lo ha hecho, ya sean en campos de entrenamiento, sobre el terreno de juego, vestuarios o en el gimnasio, por mencionar algunos; pero sin duda alguna estos son los mejores hasta este momento.

Video: Cristiano & the Portugal National team players do the mannequin challenge. pic.twitter.com/kA6YmVhORx — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 12 de noviembre de 2016

¿Qué es el Dab-Dance?

Se trata de un paso de baile en el que la persona deja caer su cabeza mientras levanta su brazo. Si bien la mayoría coincide en que el ‘Dab Dance’ nació en la escena hip-hop de Atlanta, Estados Unidos, aún no hay un consenso claro respecto a cómo se originó, pero sin duda la canción de Migos "Look At My Dab-Bitch Dab fue parte de ese boom.

Todos los deportistas y todos haciendo el ‘Dab’

El peculiar baile se empezó hacer popular a principios de este año, cuando el futbolista Paul Pogba empezó a festejar sus goles con este imaginativo paso.

También El quarterback de las Panteras de Carolina de la NFL, Cam Newton, que llamó la atención en Estados Unidos al momento de realizar un touchdown.

Además de las estrellas de la NBA, Lebron James y Stephen Curry, la tenista Azarenka y el futbolista Neymar Jr cuando ganó la medalla de Oro con Brasil.

Running Man Challenge

Los deportistas contonean sus caderas al ritmo del tema ‘My Boo’ de forma simpática, pero también para buscar fondos en la lucha contra la distrofia muscular.

Apareció a principios de Mayo de este año en los Estados Unidos a través de un par de jugadores universitarios de la Universidad de Maryland, Jaylen Brantley y Jared Nickens quienes se grabaron haciendo exactamente los mismos pasos.

Pasando por la selección de Brasil, cuando ganaron a la selección de Ecuador en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, teniendo como protagonistas a Neymar, Marcelo, Dani Alves y Paulinho.

22 push-up Challenge

El reto de las 22 lagartijas apareció a mediados de agosto y es una iniciativa solidaria surgida en Estados Unidos que nuevamente vuelve a ser viral: '22 push-up challenge', un reto que consiste en hacer 22 flexiones seguidas y proponer a otras personas a hacer lo mismo.

El objetivo es concienciar sobre los 22 suicidios diarios de veteranos de guerra que se registran en el país norteamericano, haciendo eco del valor y el orgullo que representan para América.

El ex jugador David Beckham se unió al reto a principios de mes de septiembre donde el astro ingles subió un video en calzones causando furor en las redes sociales.

Ahora que ya finaliza el año, ¿con cuál reto te quedas tú y qué nuevos retos nos vendrán para lo que resta del año? Sólo el tiempo sabrá que nos deparará el 2017.