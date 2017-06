No tengo ni idea quien me ha felicitado: Rafael Nadal

París

El español Rafael Nadal admitió hoy que no sabe quién lo felicitó por su décimo título de Roland Garros porque tuvo problemas con su teléfono móvil en las últimas semanas y perdió la agenda de contactos.

"No sé de quiénes son todos los mensajes que he recibido", comentó hoy el tenista un día después de levantar en París su décimo quinto Grand Slam.

Nadal, que aplastó al suizo Stan Wawrinka en la final por 6-2, 6-3 y 6-1, se convirtió en el primer tenista de la historia que gana diez veces el mismo grande y se quedó en la clasificación histórica a tres coronas de las 18 del suizo Roger Federer.

El español dijo que recibió muchos mensajes en su teléfono, pero desconoce quiénes están detrás de algunas de esas felicitaciones.

"No tengo ni idea porque he tenido un problema con el teléfono desde hace dos semanas y he perdido todos los contactos", señaló el jugador de 31 años. "Tengo que ir uno por uno y esperar a que me pasen otra vez todos los contactos".