Por estar tomando agua, arquero hace el ridículo

En el mundo del balompié, se han dado innumerables cantidades de goles insólitos; ahora, uno de ellos sucedió en la Bundesliga 2 de Alemania, durante el cotejo MSV Duisburgo vs. FC Ingolstadt 04.

Corría el minuto 18 del partido correspondiente a la fecha 24 del campeonato de plata alemán, cuando en un contragolpe del Ingolstadt, un zaguero del conjunto local intentó dar de cabeza el esférico a su arquero, no obstante, el guardameta se encontraba dentro del arco ingiriendo agua.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN