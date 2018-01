Portero inglés gana un año de pizza gratis

El portero Chris Neal recibió una gratificación por parte de uno de los patrocinadores de su club, el Fleetwood Town de la Tercera División del futbol inglés, pues al mantener su arco sin goles podrá gozar de comer pizza gratis por un año.

Papa John´s, uno de los sponsors del equipo, le prometió que al arquero que si no le anotaban gol durante el partido contra el Leicester City en la FA Cup podría tener este prvilegio, hecho que se logró al empatar 0-0.

"No estoy seguro, el gerente estará encantado, pero estoy encantado", comentó Neal.

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns.



“I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze