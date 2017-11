Porrista de Saraperos de Saltillo denuncia a su novio por violencia

Ciudad de México

María José Méndez, porrista de los Saraperos de Saltillo, utilizó sus redes sociales para denunciar el abuso físico que sufrió por parte de su ex pareja.

Méndez aseguró que fue víctima de Isaac García quien era su pareja y mediante una publicación acompañada de fotos, se ven los moretones en su rostro.

Del mismo modo, invitó a las mujeres a no pasar por la misma situación y escribió: “Hay que abrir los ojos, y no dejarse sobajar! Por más que ames a una persona, esto no se le puede perdonar a nadie”.

Por su parte Isaac García, aseguró que no se esconde y que en su momento se sabrá la verdad de la situación.

Aquí la imagen de la agresión.