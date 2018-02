Policía de Philadelphia enloquece con título de Eagles en Super Bowl

Había transcurrido poco tiempo tras el triunfo de Eagles en el Super Bowl LII ante los Patriots, cuando miles de aficionados en Philadelphia tomaron las calles para comenzar con la celebración.

La policía local también salió a resguardar a los fanáticos que gritaban y bailaban coreando el nombre de su equipo; pasó poco tiempo antes de que los uniformados se vieran invadidos por la emoción y se sumaran a la celebración.

En unos videos publicados por el periodista local Robert Moran, aparecen algunos policías conviviendo con la marea de fans que desfilaba en las calles.

Happiest @PhillyPolice officer, Mark Lapenta, of the 22nd District, celebrating with fans at @TempleUnivpic.twitter.com/44Ia9F3gvR