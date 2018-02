Pogba y Lingard festejan con saludo al estilo Wakanda

La fiebre de la nueva película de Marvel, Black Panther, llegó hasta las canchas de futbol, debido a que los jugadores del Manchester United Paul Pogba y Jesse Lingard, festejaron la anotación del triunfo sobre el Chelsea con el característico saludo de los habitantes de Wakanda.

Tras estar igualando a un gol en el marcador, el extremo inglés puso de cabeza, al minuto 75, el 2-1 en el tablero, resultado que les dio la victoria en la fecha 28 de la Premier League; para conmemorar este acto, Lingard y el mediocampista francés efectuaron el saludo que llevan a cabo las personas que habitan el país ficticio.

Jesse Lingard and Paul Pogba celebrating the winning goal vs Chelsea#MUFCpic.twitter.com/d9BHpFQH7c