Nuevo pleito de Faitelson, ahora con Peláez: “Eres un estúpido”

Ciudad de México

Las mesas de análisis en ESPN volvieron a convertirse en un 'ring de boxeo', luego de que David Faitelson protagonizara una nueva discusión con uno de sus compañeros, que en esta ocasión, se trató del ex directivo del América, Ricardo Peláez.

Las cosas se calentaron cuando el periodista afirmó que el regreso de Miguel Herrera al banquillo de las Águilas estuvo condicionado a la salida de Peláez como presidente deportivo de la institución.

"Miguel Herrera negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tú te fueras, tan sencillo como eso", dijo David.

La respuesta del ex futbolista no se hizo esperar: "Eres un estúpido".

Entonces comenzó una discusión entre ambos analistas, donde Faitelson pedía que no lo insultara afirmando que "aquí no estás en Televisa", además le advirtió que, de no ofrecerle una disculpa, "vas a estar en problemas".

Aquí las imágenes del pleito.



