Así contestó periodista a hombre que cuestionó que trabajara embarazada en el Clásico de Argentina

Angela Lerena es una periodista argentina especializada en temas deportivos, apasionada por las coberturas de futbol y que tiene siete meses de embarazo.

Este fin de semana hizo una cobertura de siete horas del clásico Boca Juniors contra el River Plate, uno de los partidos más esperados por los argentinos.

Poco después de que concluyó el juego, Lerena publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que explicaba que, a pesar de que dudó de poder hacer la cobertura con su embarazo avanzado, se sentía feliz porque lo logró. "Quiero todo y tengo todo. Feliz", posteó.

Cuando vi el fixture pensé: “¿podré?”. El partido más importante, 7 horas de aire, 7 meses de embarazo. Quiero todo y tengo todo. Feliz. pic.twitter.com/UtacRWtZ1y — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) November 6, 2017

Todo habría acabado con su anécdota (y cientos de likes y retuits) hasta que un usuario le señaló que "no es saludable trabajar con siete meses de embarazo" y, además, le aseguró que aunque ella estuviera feliz, su bebé no lo estaría porque "no hace lo recomendable" por los médicos.

No es saludable trabajar asi con 7 meses de embarazo. Lo dicen los medicos. Voa estaras feliz pero el bebe no. No haces lo recomendable — lucas emanuel (@lucasem816) November 6, 2017

Ante este intento de mansplaining, Angela Lerena no dudó en responder al hombre, "¿Lo decís basado en tu experiencia como médico, como embarazada o como feto?", cuestionamiento al que el hombre no respondió más.

¿Lo decís basado en tu experiencia como médico, como embarazada o como feto? — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) November 6, 2017

Su respuesta ha tenido hasta ahora, cientos de retuits, miles de likes y decenas de comentarios apoyándola.

El anglicismo mansplaining proviene de la combinación de las palabras "man" (hombre) y "explain" (explicar), y se refiere a las ocasiones en que un varón intenta explicar a una mujer cualquier tema de una forma condescendiente o paternalista, incluso si ella sabe más sobre el tema que se le intenta explicar.





