LoveIsLove en el deporte

La diversidad sexual es un tema que a veces causa conflicto en algunas personas del mundo del deporte; sin embargo, varios atletas han logrado traspasar esas fronteras al declarase abiertamente homosexual y por compartir con los espectadores algunas postales de su vida amorosa.

Aquí te dejamos un listado de los deportistas de las parejas gay en el deporte:

Michel Sam, jugador de futbol americano

El ex de los Rams de Los Angeles marcó un precedente en el futbol americano al ser el primer jugador abiertamente gay de la NFL; sin embargo, el momento más recordado fue el beso que le da a su novio Vito Cammisano cuando se enteró que formaría parte del equipo de la Conferencia Nacional.

Michel Sam le propuso matrimonio a su pareja en enero del 2015 en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro.

Las propuestas de matrimonio en Río 2016

Una de las situaciones más románticas se vivió en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde la jugadora brasileña de rugby, Isadora Cerullo recibió una propuesta de matrimonio de su pareja Marjorie Enya, quien fuera voluntaria en la máxima justa deportiva, esto sucedió previo a la ceremonia de premiación y entrega de medallas de la disciplina.

Sin embargo, esta no sería la única pedida de mano, pues el atleta británico Tom Bosworth se arrodillaría en una playa de Brasil para preguntarle a su novio Harry Dineley si quería casarse con él, recibiendo como respuesta un sí

Caster Semenya y su boda con Violet Raseboya

La atleta sudafricana, Caster Semenya, campeona olímpica de los 800 metros en Río se casó el pasado mes de enero con quien fuera su novia por años, Violet Raseboya.

La boda se dio a conocer a través de las redes sociales de la deportista, ya que publicó unas fotos, donde su pareja luce con un vestido blanco, mientras ella viste un traje azul con detalles dorados.

En el 2009, Semenya se vio envuelta en polémica, ya que fue sometida a varias pruebas de identificación de sexo porque sus niveles de testosterona eran tres veces superiores a la de una mujer; a pesar de ello, la atleta fue autorizada para competir sin ninguna limitación.

Anastasia Bucsis y Charline Labonte, la pareja de Canadá

La patinadora de pista y jugadora de hockey de la selección canadiense llevan un noviazgo de varios años; ambas se conocieron por Caroline Outlette, en un evento de la organización Right to Play.

Las dos atletas asistieron a los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, Rusia un lugar en el que 'salir del clóset' es complicado, pues las políticas del país acerca de la diversidad sexual son muy rígidas.

Martina Navratilova y su esposa Miss URSS 1990

La ex tenista de origen checoslovaco, Martina Navratilova se casó en diciembre de 2014 con la rusa Julia Lemigova, quien fuera la última Miss de la Unión Soviética, tras seis años de relación la atleta del deporte blanco decidió pedirle matrimonio a su entonces novia.

La declaración se dio durante el Abierto de Estados Unidos, donde Martina se arrodilló frente a Martina y le dijo "hemos estado juntas durante seis años y no puedo imaginar mi vida sin ti. Por favor, cásate conmigo".

Actualmente, la ex tenista y la modelo viven en Florida junto a las hijas de Navratilona que tuvo en su relación pasada.

Billie Jean King e Ilana Kloss

Billie fue la primera deportista famosa en anunciar su condición sexual, pues fue 1981 que la ex tenista estadunidense diera a conocer esta noticia, luego de que se revelara una relación con su entonces secretaria.

Hoy en día, la norteamericana radica en Nueva York junto a su pareja de varios años, Ilana Kloss, ex tenista sudafricana.