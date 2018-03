Novia de 'Chicharito' responde a sus 'haters' en redes

Ciudad de México

Andrea Duro, novia de Javier Hernández, respondió a sus 'haters' en redes sociales, quienes la han criticado por usar -aparentemente- photoshop en sus imágenes para verse más bonita.

“¿Sin photoshop? Jajajaja si en todas las fotos lo tiene... Nunca es igual la nariz cara ni nada… Habrá a verla en persona jajajaja…", era una de las acusaciones de una seguidora de Duro.

Ante esto, la actriz española reaccionó en su Instagram con la frase “Cómo pica, eh!”, dando a entender que este tipo de comentarios sólo despertaban envidia.

Posteriormente, la usuaria también le respondía: "La verdad es que no! Me gustaría que tu en persona me puedas ver... Ya me dirias si pica o no... En persona todo cambia... Por fotos es otra cosa...", terminaba.

♎️ Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el Feb 24, 2018 at 12:38 PST





Asimismo, hace unas semanas, la novia de Hernández también recibió la crítica por parte de otro de sus seguidore, el cual insinuaba que la actriz se había operado la nariz.

Por su parte, Andrea Duro respondió con lo siguiente: “¡Que no me he operado la nariz!”, concluía.