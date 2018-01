Gimnasta olímpico crea divertida forma de ponerse shorts

El medallista olímpico Nile Wilson decidió unir sus habilidades en la gimnasia con la cotidiana rutina de vestirse, lo cual, dio como resultado una divertida, y sobre todo efectiva, forma de ponerse los shorts.

A través de su cuenta de Twitter, el Canal Olímpico compartió un video en el cual el deportista británico, junto a un par de atletas más, aparece haciendo piruetas en los trampolines para después aterrizar dentro de unos pantalones cortos.

.@TeamGB@Olympics bronze medallist @NileMW finds an alternative use for his @gymnastics skills 😁



🎥 Video courtesy: IG @nilemwpic.twitter.com/Cj8bgHU1NL