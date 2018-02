Aficionado de los Patriots se tatuó el Super Bowl LII

En el mundo del deporte, nada está escrito. Algo que pudieron demostrar las Águilas de Filadelfia, quienes vencieron 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra para así ganar su primer Super Bowl.

Muchos no esperaban el triunfo de los Eagles sobre los Pats, al grado que muchos aficionados de Tom Brady y compañía daban por hecho el triunfo del equipo de la Conferencia Americana.

@Patriots If this doesn’t deserve a pair of #SuperBowl tickets, I don’t know what does... Six Time Super Bowl Champs #NotDone#LetsGo#TB12pic.twitter.com/2aGprV7ceq