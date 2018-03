Nelson Vargas, indignado por posible liberación de asesinos de su hija

Ciudad de México

Durante un evento de la Conade, donde se reconoció a los integrantes de la selección de natación, clavados y polo acuático que participaron en los Juegos Olímpicos de México 1968, Nelson Vargas aprovechó para denunciar que los asesinos de su hija Silvia podrían salir de prisión.

''A las tres de la tarde de hoy, sé si dejan libres a los asesinos de mi hija, habrá una audiencia para saber si los dejan libres por el llamado debido proceso'', señaló.

Ante esto, Nelson Vargas se mostró indignado y aseguró que considera una injusticia que tras 10 años de pelea, los asesinos de su hija estén a punto de quedar libres.

''Quiero pedirle al juez que piense bien lo que va a hacer, por un mero formulismo está soltando a Oscar Ortiz González, mi chofer, el que planeó el secuestro y asesinato, y a Cándido Ortiz González'', mencionó.

Asimismo, añadió que mientras en otros países la pena va de cincuenta a setenta años a asesinos y aquí en el país piensan poner en liberta a una banda que delinque desde el año 2000.

''No se me hace justo, después de ver tantos asesinos que les dan cincuenta o setenta años, aquí la autoridad jurídica no ha sido capaz de darse cuenta que esa banda que tiene delinquiendo desde el año 2000, ahora estén a punto de salir sus principales integrantes'', finalizó.