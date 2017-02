Los Oscar ‘toman prestado’ el pebetero olímpico

La 89 entrega de los premios Oscar 2017 tuvo varias interpretaciones musicales en vivo. Una de ella fue la que realizó la cantante Auli'i Cravalho, con el tema de la película Moana, que llamó la atención por su montaje donde empleó una estructura similar al pebetero de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En lo alto del escenario, apareció una especie de sol con un espiral idéntico al que brilló en el Estadio Maracaná durante la pasada justa veraniega.



LinMa te rapea antes de How Far I'LL Go y es perfecto. #Moana#Oscars#lacosaoscarpic.twitter.com/WDJDH9Lu9y