Si algún día atropello a alguien será un motociclista: Hija de ‘Pijo’ Herrera

CIUDAD DE MÉXICO

Mishelle Herrera, hija del el estratega del Club América Miguel Herrera aseguró que si algún día atropella a alguien será a un motociclista.

Mediante su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que se le escucha molesta y aseguró: "Me cagan los motociclistas, me cagan, uno amanece de buenas y luego están estos pendejos, que van como en medio del carril; bueno, este no puede pasar, pero yo soy fan de hacer esto que no puedan pasar, me cagan al grado que uno me acaba de golpear el retrovisor porque no lo dejé pasar y se puso bien loco".

Del mismo modo sentenció: "Siempre he dicho que si algún día atropello a alguien será a un motociclista, porque aparecen de la nada".