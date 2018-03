Mineros transmitirá final de Dragon Ball Super a pesar de la no autorización Toei Animation

Ciudad de México

La transmisión del último capítulo de Dragon Ball Super ha causado gran expectación entre sus aficionados de todo el mundo, prueba de ello es lo que hizo Mineros para que su gente no deje de ir al estadio este 17 de marzo, donde extendió una invitación para que vean la emisión del final de este programa en el Carlos Vega Villalba.

Sin embargo, la empresa Toei Animation Inc emitió un comunicado informando que tenían conocimiento de que varias plazas públicas y estadios iban a emitir el final de Dragon Ball Super, por lo que "no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado".

Sin embargo, Daniel Márquez, director de Mercadotecnia del equipo zacatecano comentó en entrevista con La Afición, que la propuesta sigue en pie, ya que piensan emitir la tan esperada pelea entre Gokú y Jiren a través de la vía legal, que son las plataformas donde pasarán el capítulo 130.

"Es un tema que vamos a tocar ahorita, pero no creo que haya problema porque lo pensamos hacer de la manera legal, que es a través de las plataformas oficiales por las cuales se transmitirá el capítulo", explicó Daniel Márquez.

Agregando que "más tarde se hablará del tema y en cuanto se tenga se emitiría un boletín de prensa, pero hasta el momento nosotros seguimos en pie de la transmisión".

Así que, por ahora, los aficionados de Mineros y Atlético de San Luis que piensan acudir al recinto este fin de semana no tienen de que preocuparse por perderse el final de Dragon Ball Super.