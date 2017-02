Juguetería ToysRUs sobre 'broma': "No es lo que somos"

Miguel Layún denunció en Twitter la 'creativa' decoración de la juguetería estadunidense en Portugal ToysRUs, que simuló un muro, como el que pretende construir Donald Trump en su frontera sur con México.

"Qué triste que el @ToysRUs en Gaia tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta broma", se lee en @Miguel_layun.

@Miguel_layun Please know that this is not who we are and we have immediately contacted the store management in Portugal to address this