Motociclista choca a ‘El Piojo’ en Periférico Sur

Ciudad de México

Luego de la conferencia de prensa y del entrenamiento que tuvo Miguel Herrera en Coapa, el director técnico azulcrema se vio implicado en un accidente automovilístico, el cual sucedió en Periférico Sur.

A través de las redes sociales se hicieron virales algunas fotografías donde se ve al entrenador azulcrema junto a un motociclista que está tendido en el suelo. Ricardo Roa, quien ya fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, solo presenta algunos raspones en ambos brazos y una herida en la rodilla izquierda.

La versión que dio el 'Piojo' a los medios de comunicación es que Ricardo Roa venía conducía sobre los carriles centrales de Periférico Sur e impactó en el espejo retrovisor derecho de su automóvil; tras esto, el motociclista derrapó, cayendo al suelo, donde sufrió los raspones y la herida en la rodilla.

Luego del incidente, el estratega azulcrema declaró: “El chavo se cae de la moto, son puros raspones los que tiene y estoy aquí porque estoy al pendiente de lo que le pasó, el seguro se va a hacer cargo de todo, él no tiene seguro, yo sí tengo seguro, afortunadamente no tiene nada, es un accidente”. Asimismo habló sobre el peligro de circular sobre el periférico: “El caminar por aquí pasan estos accidentes afortunadamente el chavo está bien”.

Tras los rumores que se dieron en las redes, en el que se comentaba que Miguel Herrera había atropellado al motociclista, el azulcrema expresó que "él (Ricardo Roa) pega en mi espejo, es un accidente, ¿quién tiene la culpa? No importa, no puedo decir que yo o él. Afortunadamente es un accidente que no pasó nada, mas que raspones".